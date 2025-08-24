Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Allgäu
Icon Pfeil nach unten

B12: Kracht es in den Sommerferien auf der wichtigsten Bundesstraße im Allgäu öfter als sonst?

Allgäu

Unfälle auf der B12: Kracht es in den Sommerferien öfter als sonst?

Einige schwere Unfälle passierten jüngst auf der B12. Ob es in den Ferien grundsätzlich besonders häufig kracht, zeigt ein Blick in die Polizeistatistik.
Von Matthias Kleber
    • |
    • |
    • |
    Auf der B12 bei Kaufbeuren häuften sich zuletzt die Zusammenstöße. Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße zählen laut Polizei zu den gängigsten Unfallursachen.
    Auf der B12 bei Kaufbeuren häuften sich zuletzt die Zusammenstöße. Geschwindigkeits- und Abstandsverstöße zählen laut Polizei zu den gängigsten Unfallursachen. Foto: Alexander Vucko (Archivbild)

    Kürzlich kam es auf der Bundesstraße 12, eine der wichtigsten Verkehrsadern zwischen Buchloe und Kempten, immer wieder zu schweren Karambolagen: Ein 57-Jähriger starb am 14. August bei einem Zusammenstoß am Kaufbeurer Verteilerring. Er war laut Polizei auf die Gegenfahrbahn geraten und in einen Sattelschlepper gekracht. Wenige Tage später kollidierten zwei Fahrer auf der Bundesstraße Höhe Neugablonz frontal und tags darauf kam ein 51-Jähriger bei Germaringen (Kreis Ostallgäu) von seiner Fahrbahn ab, weil er wohl am Steuer eingeschlafen war. Zwei entgegenkommende Wagen mussten dem Geisterfahrer ausweichen und prallten ineinander. Sechs Menschen verletzten sich dabei.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden