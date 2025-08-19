Icon Menü
Balderschwang im Allgäu: Dieses Bergdorf stellt reihenweise Rekorde auf

Superlative im Allgäu

Dieser idyllische Allgäuer Ort stellt einen Rekord nach dem anderen auf

Gerade einmal 350 Einwohner - und doch in vielen Bereichen spitze. Dieses Dorf im Allgäu verblüfft mit einer Reihe von Bestmarken.
Von Tobias Schuhwerk
    Diese Gemeinde im Oberallgäu hält zahlreiche Rekorde.
    Diese Gemeinde im Oberallgäu hält zahlreiche Rekorde. Foto: Benjamin Liss

    Dieser Ort sammelt Rekorde in Serie: Das Bergdorf Balderschwang hält eine Reihe von teils kuriosen Bestmarken, bleibt aber stets auf dem Teppich: „Balderschwang ist ein echter Rückzugsort“, sagt Bürgermeister Konrad Kienle (CSU). „Bei uns gilt: Raufkommen, um runterzukommen. Man hält zusammen - und die Jungen bleiben hier“, beschreibt er das Selbstverständnis. In diesen Kategorien ist Balderschwang spitze oder steht zumindest auf dem Treppchen:

