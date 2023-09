Basilika-Konzert in Ottobeuren mit Star-Dirigent Sir Simon Rattle kommt ins Fernsehen

Kaum hat Simon Rattle das Symphonieorchester des BR übernommen, reist er ins Allgäu. In Ottobeuren leitet er Haydns „Schöpfung“. 3sat überträgt das Ereignis.

21.09.2023 | Stand: 07:11 Uhr

Was für eine Ehre. Kaum hat Sir Simon Rattle Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks als Chefdirigent übernommen, kommt er auch schon nach Ottobeuren, um in der Basilika ein großes Konzert zu leiten. Für seine Antrittskonzerte heute und morgen im Herkulessaal der Münchener Residenz hat der 68-jährige Pultstar Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ ausgewählt. Damit reist er am Sonntag auch ins Allgäu. Rattle, der ein großer Fan von Haydn (1732 - 1809) ist, kommt zusammen mit Orchester und Chor des BR sowie den Solisten Lucy Crowe (Sopran), Benjamin Bruns (Tenor) und Christian Gerhaher (Bariton) nach Ottobeuren, um die 1798 in Wien uraufgeführte „Schöpfung“ in der Basilika zu präsentieren. Ein Ereignis, für das es längst keine Karten mehr gibt. 1816 Menschen werden sich „Die Schöpfung“ anhören.

