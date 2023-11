Taugt der neue Beatles-Song? Ein Pro und Contra unserer Kulturredakteure

Wie hört sich der neue Beatles-Song "Now and Then" an? Er überzeugt, meint Kulturredakteur Michael Dumler. Sein Kollege Klaus-Peter Mayr ist nicht so angetan.

14.11.2023 | Stand: 11:55 Uhr

53 Jahre nach der Auflösung der Beatles ist ein neuer Song der legendären Band herausgekommen. "Now and Then" heißt er und steht inzwischen auf Platz eins der offiziellen deutschen Single-Charts. Wie gut ist er wirklich? Unsere beiden Kulturredakteure Klaus-Peter Mayr und Michael Dumler haben unterschiedliche Meinungen dazu. Lesen Sie hier, was der eine gut findet - und der andere nicht.

