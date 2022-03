Beim Sprit sparen? Zu diesen Uhrzeiten tanken Allgäuer am günstigsten

Die Spritpreise steigen immer weiter. Für viele Pendler wird das zur Belastung. Doch es gibt Tageszeiten, zu denen man günstiger Tanken kann.

04.03.2022 | Stand: 18:56 Uhr

Egal, ob man einen Benziner oder Diesel fährt: Für Allgäuerinnen und Allgäuer wird der Stopp an der Tankstelle derzeit zu einer echten Belastung. So kostete beispielsweise der Liter Super an mehreren Tankstellen im Allgäu am Freitagvormittag mehr als zwei Euro. Noch steiler nach oben ging es beim Diesel, der ebenfalls an einigen Tankstellen über der Marke von zwei Euro pro Liter lag. Damit setzte sich ein Trend weiter fort. Laut ADAC stieg der Preis je Liter Super E 10 von Weihnachten bis Anfang März um etwa 15 Prozent, Diesel verteuerte sich um mehr als 16 Prozent.

„Die Spritpreise sind eine große Belastung für Autofahrer. Und so, wie es aussieht, werden sie vorerst auch nicht sinken“, sagte eine ADAC-Sprecherin. Dafür sorge auch die aktuelle politische Situation. Viele Menschen, vor allem Pendler in ländlichen Regionen, seien jedoch aufs Auto angewiesen. „Wir fordern deshalb eine Anhebung der Entfernungspauschale auf 38 Cent ab dem ersten Kilometer“, sagte die Sprecherin.

Um dennoch möglichst günstig zu fahren, empfiehlt der ADAC Spritpreise per App zu vergleichen – und zwischen 18 und 19 oder 20 und 22 Uhr zu tanken. Das sei in der Regel die günstigste Zeit. Für eine Tankfüllung nach Österreich zu fahren, könne sich rentieren, sofern der Umweg nicht zu groß ist, sagte die Sprecherin. „Es gibt hier aber keine Faustformel, bei welchem Weg und Preis sich das lohnt.“ Durch den Umweg sei die Ersparnis aber oft „gar nicht so groß“; zudem werde die Umwelt belastet.

