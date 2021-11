Für Bauern sind Betriebshelfer die Retter in der Not

Wenn Hofbesitzer außer Gefecht sind, muss die Landwirtschaft trotzdem weiterlaufen. Dafür gibt es Betriebshelfer. Davon gibt es im Allgäu aber immer weniger.

„Wenn ich Glück habe, kann ich bis Weihnachten ohne Krücken gehen“, sagt Landwirt Wolfgang Moser aus Sontheim (Kreis Unterallgäu). Seit einem Unfall im April war er nicht mehr im Stall. Und bis er wieder auf dem Hof arbeiten kann, wird es noch eine ganze Weile dauern. Doch die Landwirtschaft muss trotzdem weiterlaufen. Genau dafür gibt es eine Lösung: Betriebshelferinnen und Betriebshelfer springen ein, wenn der Bauer oder die Bäuerin ausfällt. Das Problem: Diese Retter in der Not werden immer weniger.

Ein Arbeitsunfall setzte Moser außer Gefecht, dabei rissen zwei Bänder an seinem Knie und ein Nerv wurde zerstört. Über ein halbes Jahr und sieben Operationen später kann der Landwirt sein Knie immer noch nicht anwinkeln und auch nicht arbeiten. In solchen Situationen stehen Bauern die Betriebshelfer der Maschinenringe zur Seite, sagt Teresa Kofler. Sie koordiniert die Einsätze im Unterallgäu. Diese Helfer arbeiten auf dem Hof, wenn der Landwirt oder die Landwirtin krank ist, einen Unfall hatte, es Todesfälle in der Familie gibt oder ein Baby zur Welt kommt. Finanziert werden die Einsätze von der Krankenkasse der Landwirte oder bei Unfällen von der Berufsgenossenschaft.

Betriebshelfer: Anspruchsvoller Job mit Verantwortung

Mosers „Rettung“ ist Anna Junginger aus Egg an der Günz (Kreis Unterallgäu). Sie ist fest als Betriebshelferin beim Maschinenring angestellt. Derzeit melkt sie die 60 Kühe auf Mosers Hof und unterstützt seine Familie im Haushalt. „Ich wusste nicht, dass das mein Traumberuf ist“, sagt Junginger, „bis ich es ausprobiert habe“. Weil sie nach der Schule nicht wusste, was sie arbeiten möchte, absolvierte Junginger zuerst eine Ausbildung an der Hauswirtschaftsschule. Da sie auch immer „etwas mit Tieren“ machen wollte, schloss sie eine Landwirtschaftsausbildung an: „Ich helfe einfach gerne.“ Deswegen habe sie sich für den Beruf entschieden und fühle sich wohl dabei.

Die Betriebshelfer seien keine Aushilfskräfte, sagt Marion Klarer, Einsatzleiterin beim Maschinenring Ostallgäu. Sie hätten einen anspruchsvollen Job mit viel Verantwortung. Eine landwirtschaftliche Ausbildung ist Voraussetzung. Wer auch im Haushalt arbeiten möchte, muss zudem die Hauswirtschaftsschule besuchen. Wenn man den Beruf ergreifen wolle, müsse man vor allem spontan und flexibel sein, sagt Theo Schmölz aus Untrasried (Kreis Ostallgäu), der seit 40 Jahren als fest angestellter Betriebshelfer arbeitet. „Bei Unfällen muss man schnell da sein“, sagt der 59-Jährige. Es könne passieren, dass am späten Abend sein Telefon klingele und er für den nächsten Morgen zum Einsatz im Stall gerufen werde. „Wenn es nötig ist, dann gehe ich da hin“, sagt Schmölz. Da müsse er gar nicht überlegen.

Maschinenring Ostallgäu warnt vor großen Problemen

Allerdings gebe es immer weniger Betriebshelfer im Allgäu, klagt Marion Klarer. Wenn es so weitergehe, „haben wir ein großes Problem“. Aktuell seien insgesamt über 90 haupt- und nebenberufliche sowie selbstständige Betriebshelfer beim Ostallgäuer Maschinenring beschäftigt. Dagegen seien es im Unterallgäu nur noch etwa 20. Dort habe die Zahl in den vergangenen Jahren stark abgenommen, sagt Kofler. 2018 hatte der Maschinenring noch insgesamt 43 Betriebshelfer. Doch woran liegt es, dass die Zahl zurückgeht?

Manche jungen Leute wollten „bequem möglichst viel Geld verdienen“, lautet Koflers These, „doch dafür ist die Landwirtschaft die falsche Anlaufstelle“. Betriebshelfer verdienten zwar „nicht schlecht“, sagt Kofler, doch das sei eine harte Arbeit. Sie müssten früh aufstehen, am Wochenende arbeiten und seien privat eingeschränkt, weil sie immer abrufbereit sein müssten, erläutert Klarer. Zudem sei die Landwirtschaft für viele Menschen nicht attraktiv. Zu Unrecht, betont Junginger. Denn der Beruf des Betriebshelfers habe auch einige Vorteile: viel Abwechslung, immer neue Leute und Eindrücke sowie zeitlich begrenzte Einsätze. „Wenn es mir bei einem Bauern nicht so gut gefällt, weiß ich, dass ich irgendwann wieder weg bin.“

Die Landwirte seien meist unglaublich dankbar, sagt Theo Schmölz. Für ihn kommt noch ein weiterer Vorteil hinzu: So habe er zwischen den Stallzeiten am Morgen und am Abend frei und könne „die schönste Zeit des Tages“ nutzen, schwärmt der Ostallgäuer.

