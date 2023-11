Betrugsverdacht in Millionenhöhe in Seeg: Prozess startet in Nürnberg

Der Bürgermeister von Seeg, Markus Berktold, steht ab dem heutigen Montag mit einem weiteren Beschuldigten vor Gericht. Der Vorwurf: gewerbsmäßiger Betrug.

27.11.2023 | Stand: 09:33 Uhr

Es ist der Auftakt eines im Allgäu lang erwarteten Prozesses: An diesem Montag müssen sich der Bürgermeister der Ostallgäuer Gemeinde Seeg, Markus Berktold ( CSU), und der ehemalige Leiter einer Pflegeeinrichtung vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beschuldigten gewerbsmäßigen Betrug in Millionenhöhe und Untreue vor.

Die beiden Männer sollen im Zeitraum von 2020 bis 2022 Leistungen in Höhe von insgesamt etwa 2,1 Millionen Euro aus dem Corona-Pflege-Rettungsschirm unrechtmäßig erhalten haben. Dafür haben sie Scheinrechnungen erstellt, so der Vorwurf. Auch die Ehefrau des ehemaligen Einrichtungsleiters wird angeklagt. Aus gesundheitlichen Gründen wird der Prozess gegen sie aber extra geführt, teilte das Landgericht vergangene Woche mit.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Bürgermeister von Seeg Untreue vor

Der 49-jährige Bürgermeister soll außerdem einen Verein, der im Zusammenhang mit der Pflege in Seeg steht, abgewickelt und dabei insgesamt 825.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen haben. Zudem geht es um nicht eingesammelte Pachtforderungen von über 570.000 Euro, die der Verein hätte bekommen müssen. Die Anklageschrift umfasst 102 Seiten, sagte Gerichtssprecherin Tina Haase. Die Beschuldigten stehen vor der zwölften Strafkammer des Landgerichts. Diese ist auf Wirtschaftsdelikte spezialisiert. Insgesamt sind elf Verhandlungstage angesetzt.

Der Bürgermeister sitzt seit Januar in Untersuchungshaft. Der Anwalt des Gemeinde-Chefs hat die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft in der Vergangenheit zurückgewiesen. Der ehemalige Einrichtungsleiter ist ebenfalls in U-Haft. "Das Ehepaar zeigte sich hinsichtlich aller Vorwürfe geständig", teilte die Staatsanwaltschaft Ende August mit.

Das Pflegezentrum in Seeg hat eine lange Tradition

In der Ostallgäuer Gemeinde Seeg hat die Pflegeeinrichtung eine lange Tradition. Errichtet wurde sie im Zeitraum von 1947 bis 1949. Seeger Bürger bauten die Einrichtung unter der Leitung des damaligen Pfarrers. Auch ein Trägerverein wurde gegründet, die Caritas-Stiftung Seeg. Entstanden sind eine Entbindungsstation, ein Kindergarten, eine Hauswirtschaftsschule und ein Altenpflegeheim. In der jüngeren Vergangenheit gründete der Seeger Bürgermeister Markus Berktold mehrere Gesellschaften rund um die Pflegeeinrichtung. Aus einer stationären Einrichtung wurde eine ambulante - die Struktur wurde geändert. In der Gemeinde kam in dieser Zeit auch Kritik auf: Die Rede war von einer Ämterhäufung des Bürgermeisters, da er in allen Gesellschaften als Geschäftsführer aufgeführt war.

Wie steht es um das Bürgermeisteramt von Berktold?

Seit Anfang September ist der Bürgermeister vorläufig seines Amtes enthoben, teilte die Landesanwaltschaft Bayern damals mit. Zuvor vermutete die Landesanwaltschaft, dass dem Rathaus-Chef zudem bis zu 50 Prozent seiner Bezüge als Bürgermeister gestrichen werden könnten. Doch das hatte sich nicht bestätigt. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Bürgermeisters würden das nicht zulassen, teilte Oberlandesanwalt Michael Pahlke damals mit. Sollte es jedoch wirklich zu einer Verurteilung und damit einer Freiheitsstrafe kommen, könne das Gehalt des Bürgermeisters von der Behörde zurückgefordert werden. Zumindest für die Zeit, in der sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befand.