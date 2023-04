Sind Sie ein echter Bier-Experte? Testen Sie jetzt Ihr Wissen

Am 23. April ist Tag des Bieres. Wie gut kennen Sie sich mit bayerischem und Allgäuer Bier aus? Testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Online-Quiz.

23.04.2023 | Stand: 07:10 Uhr

Wissen Sie, wie viel Bier die Deutschen trinken? Oder welche Biermarke bei den Bayern besonders beliebt ist? Anlässlich des Tags des Bieres am 23. April möchten wir wissen, ob Sie ein echter Bier-Experte sind. Testen Sie jetzt Ihr Wissen in unserem Online-Quiz. Wie viele Fragen können Sie richtig beantworten?

Brauereien und Biere aus dem Allgäu

Meckatzer, Zötler, Schäffler Bräu oder Allgäuer Brauhaus: Im Allgäu gibt es über 30 Brauereien. Die Palette der regionalen Brauerein reich vom Ein-Mann-Betrieb, über das Familienunternehmen bis hin zu Aktiengesellschaften. Hier finden Sie einen Überblick über die Brauereien in der Region.

Nicht nur das Angebot an Brauereien, auch die Auswahl an Bieren und Biersorten ist groß. Neben den Klassikern wie Helles oder Weizenbier stellen die Brauereien aus der Region auch Export, Pils, Dunkles, Bockbier oder Zwickelbier her. Auch Mischgetränke wie Russ oder Radler gibt es in der Flasche zu kaufen - egal ob 0,5 Liter oder 0,33 Liter. Daneben gibt es die ein oder andere ungewöhnliche Kreation oder Biere für bestimmte Anlässe wie die Allgäuer Festwoche. (Lesen Sie auch: Meckatzer, Memminger, Bachmeyer: Unterwegs in der unruhigen Bier-Branche)

