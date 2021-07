Bildgewaltige Oper um Kaiser Nero: Der Horror im Leichenkeller

Die Bregenzer Festspiele bringen Arrigo Boitos selten gespielte Oper "Nero" auf die Bühne: Bildgewaltiges Theater mit farbiger Musik. Doch nicht alles überzeugt.

Arrigo Boito dürfte nicht jedem Opernfan bekannt sein – obwohl sie schon viel von ihm gehört haben. Immerhin hat der Italiener die Libretti für die Verdi-Klassiker „Otello“ und „Falstaff“ geschrieben. Der Dichter komponierte aber auch. Seine Oper „Mefistofele“ hält sich sogar bis heute in Spielplänen. An einem weiteren abendfüllenden Musiktheater mit dem Titel „Nerone“ arbeitete er fast sein ganzes Leben lang. An dessen Ende, 1918, hatte er die Oper, die ein beispielhaftes Meisterwerk werden sollte, noch immer nicht ganz vollendet. Erst sechs Jahre später führte Arturo Toscanini das von ihm und anderen fertiggestellte Fragment in vier anstatt der ursprünglich fünf geplanten Akte an der Mailänder Scala erstmals auf.