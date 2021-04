Brand an Mastaufführung führt zu kurzzeitigem Stromausfall in Teilen des Ostallgäus

Bei den Löscharbeiten in der Nähe des Umspannwerks Lechbruck kam es zu dem Stromausfall. Betroffen waren etwa 200 Haushalte. Die Brandursache ist noch unklar.

04.04.2021 | Stand: 22:27 Uhr

Bei Löscharbeiten eines Brands an einer Mastaufführung in der Nähe des Umspannwerks Lechbruck ( Ostallgäu) kam es zu einem kurzzeitigen Stromausfall. Betroffen waren etwa 200 Haushalte in Teilen von Roßhaupten, Prem und Halblech.

Gegen 14.45 wurde der Netzleitstelle der AllgäuNetz in Kempten ein Brand in Nähe des Umspannwerks Lechbruck gemeldet. Daraufhin wurde sicherheitshalber die betroffene Leitung durch die Mitarbeiter in der Netzleitstelle abgeschaltet. Nur wenige Minuten später, noch vor Eintreffen des Entstördienstes, meldete sich die Feuerwehr, die ebenfalls alarmiert wurde. In Absprache mit der Netzleitstelle wurde zusätzlich eine über der Leitung verlaufende Hochspannungsleitung abgeschaltet, um die Löscharbeiten nicht zu gefährden. Diese Abschaltung hatte auf die Stromversorgung allerdings keine Auswirkung, da auf eine andere Leitung umgeschaltet werden konnte.

Brand an Mastaufführung: Etwa 200 Haushalte im Ostallgäu kurzzeitig ohne Strom

Während der Löscharbeiten waren ab 14.48 Uhr rund 200 Haushalte in Teilen von Roßhaupten, Prem und Halblech ohne Strom. Bereits gegen 15.22 Uhr wurden große Teile der Haushalte wieder mit Strom versorgt. Durch die andauernden Löscharbeiten waren nach der Zuschaltung noch circa 22 Haushalte in Prem und Umgebung bis 16.48 Uhr ohne Strom. Erst nach Abschluss der Löscharbeiten konnte Prem und Umgebung wieder versorgt werden.

„Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch ungeklärt. Ob es von einem unserer Betriebsmittel ausging, oder die Wiese im Umfeld in Brand geraten ist, kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht eindeutig zugeordnet werden“, erläutert Stefan Nitschke, Sprecher der AllgäuNetz.