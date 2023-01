Der Aufwärtstrend in Buchloe geht weiter - gerade wegen Zuzug

Die Bewohnerzahlen in Buchloe steigen auch 2022. Das liegt vor allem am Zuzug - auch durch den Ukraine-Krieg. Für die Stadt bedeutet das Wachstum mehr Arbeit.

26.01.2023 | Stand: 18:21 Uhr

Auch 2022 war keine Trendwende in Sicht: Die Verwaltungsgemeinschaft Buchloe ist gewachsen – von 20.983 auf 21.324 Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb eines Jahres. Allein in der Gennachstadt lebten zum Jahresende 239 Frauen und Männer mehr. Zum Bevölkerungswachstum trägt vor allem der Zuzug bei, wie ein Blick in die Statistik des Standesamts verrät.

