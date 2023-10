Entscheidend ist, dass es weitergeht

In Waal gibt es Kritik an der Bezeichnung "Jubiläumspassion". 400 Jahre lassen sich nicht belegen. Wie BZ-Redakteurin Karin Hehl darüber denkt.

03.10.2023 | Stand: 17:11 Uhr

Wie alt ist die Waaler Passion wirklich? In dieser Frage scheiden sich offenbar die Geister. Während ein Historiker aus Bobingen herausgefunden hat, dass die Pestwelle frühestens ab 1627 in der Region wütete, gibt der Vorsitzende der Passionsspielgemeinschaft unumwunden zu, es mit der historischen Genauigkeit bei der Datierung "400 Jahre Passion in Waal" nicht allzu präzise genommen zu haben. Dabei das Jahr 1621 als Ausgangsdatum zu wählen, war jedoch etwas forsch. 1626 hätte sich schon eher angeboten, war dies doch der Zeitpunkt, an dem der Waaler Kreuzpartikel aus dem Schloss in die Pfarrkirche gebracht wurde. Erst danach setzten Wallfahrten und Prozessionen nach Waal ein - wichtige Faktoren für das Zustandekommen des Passionsspiels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.