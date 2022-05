Stresstest: Das sagen Passagiere in Kaufbeuren und Buchloe zum 9-Euro-Ticket

Bahnreisende in Buchloe und Kaufbeuren freuen sich auf die Möglichkeit, zum Schnäppchenpreis quer durch Deutschland zu fahren. Trotzdem sind manche skeptisch.

30.05.2022 | Stand: 18:15 Uhr

Ab Mittwoch gilt es – für neun Euro im Monat kann man im Juni, Juli und August deutschlandweit im öffentlichen Nahverkehr unterwegs sein – so viel man will. Kaufen können Reisende das 9-Euro-Ticket seit einer Woche. Die Deutsche Bahn hat nach eigenen Angaben über ihre digitalen Kanäle in den ersten beiden Tagen mehr als eine Million Tickets verkauft. Auch an den Bahnhöfen in Kaufbeuren und Buchloe freuen sich viele Passagiere auf den Start.

