Allgäuer Pokerclub zieht in sein neues Domizil

Der Allgäuer Pokerclub ist nun im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen ansässig - und zockt dort in verschiedenen Formaten.

28.12.2022 | Stand: 11:25 Uhr

Der größte Pokerclub Süddeutschlands ist ins Gasthaus Ritter nach Wiedergeltingen umgezogen. Ursprünglich in Buchloe gegründet, kam der Verein zwischenzeitlich in Kaufering unter. Dort wuchs er jedoch durch ständigen Mitgliederzuwachs aus seinem Treffpunkt heraus, was einen erneuten Umzug in ein größeres Clubheim nötig machte.

Allgäuer Pokerclub zieht nach Wiedergeltingen

Nachdem der Schützenverein Wiedergeltingen in eigene Räume gezogen ist, ergab sich für den Pokerclub die Möglichkeit, den Saal in der Nachbargemeinde für gepflegte Pokerturniere umzurüsten und auch regelmäßig Spieltage anzubieten.

Diese Turnierformate werden gespielt

Alle 14 Tage werden dort nun die Formate „Sit and Go“ und „Multitable“ Turniere organisiert – wie immer beim Allgäuer Pokerclub ohne Geldeinsatz. Pokern wird als Sport und Geschicklichkeitsspiel gesehen und durch Erfahrungsaustausch und Workshops ständig weiterentwickelt. Gäste können jederzeit und so oft sie wollen, an allen Aktivitäten des Vereins teilnehmen. Anmeldung auf der Internetseite des Allgäuer Pokerclubs.

