Nach einer Baumfäll-Aktion sollen künftig vier Großbäume im Garten der Franziskus-Kindertagesstätte in Buchloe Schatten spenden. Die Außenplanung des Architekten kommt gut an

26.02.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Am Ende der jüngsten Bauausschusssitzung sah vielleicht so mancher Stadtrat den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Lang und breit hatte das Gremium zuvor über mehrere Tagesordnungspunkte debattiert, wobei die grünen Riesen im Mittelpunkt standen (ein weiterer Bericht folgt). Die längste Diskussion entspann sich um die künftige Bepflanzung des Gartens der neuen Kindertagesstätte an der Ludwigstraße. Am Ende einigten sich die Stadträte auf einen Kompromiss.