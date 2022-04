Ansturm wie zu alten Zeiten - Kleintiermarkt zieht immer

Bei der Veranstaltung in Buchloe haben Händler und Käufer zwei Jahre lang auf die Wiederöffnung des Marktes für Kaninchen, Tauben oder Singvögel warten müssen.

24.04.2022 | Stand: 17:30 Uhr

Schon vor der Eröffnung um acht Uhr am Sonntag bildete sich eine Warteschlange von Händlern und Kauflustigen vor dem Vereinsheim des Kleintierzüchtervereins an der Rudolf-Diesel-Straße in Buchloe. Nach zwei Jahren Pause wegen Corona hatten viele auf die Wiedereröffnung des beliebten Marktes gewartet. Dort konnten die Käfige mit Kaninchen und Meerschweinchen, Tauben oder bunten Singvögeln begutachtet und dann mit den Verkäufern verhandelt werden.

Kaninchen für Kleine, Vögel für Große

Das Interesse der Kinder galt vor allem den kleinen Kaninchen, bei den Tauben und Vögeln drängten sich eher die älteren Experten. Die Händler kamen nicht nur aus dem Ost- und Unterallgäu, sondern auch aus dem benachbarten Oberbayern. Ein Ehepaar war mit ihren Singvögeln sogar bis von Reutlingen angereist und landete zuerst vor der großen Schwabenhalle, wo lange Rinder gehandelt wurden.

Zuschauer sind schon wieder da, Tiere noch nicht

In der ersten Stunde zählte Linda Schreiber im Kassenhäuschen bereits rund 200 Besucher, am Ende um 11 Uhr waren es rund 380. Damit wurde die Nachfrage aus der Zeit vor Corona erreicht, obwohl wegen der aktuellen Geflügelpest keine Hühner und Enten zugelassen waren. „Das ist ein richtig guter Anfang nach so langer Pause. Wir freuen uns darauf, den Kleintiermarkt wieder jeden Sonntag von 8 bis 11 Uhr öffnen zu dürfen“, sagte die Schriftführerin des Kleintierzuchtvereins Buchloe und Umgebung.