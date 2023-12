Boogie Woogie Night in Buchloe: Anfänger treffen auf Profis

125 Besucher legen in der Alpvilla in Buchloe eine flotte Sohle aufs Parkett. Damit unterstützen sie soziale Projekte. Eine vierte Auflage ist bereits geplant.

30.11.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Bereits zum dritten Mal hieß es kürzlich: Willkommen zur Boogie Woogie Night! An diesem Abend drehte sich in der Alpvilla in Buchloe alles um diesen besonderen Tanzstil.

Spannendes Geschehen auf der Tanzfläche

Die vom Rotary Club Buchloe und dem Rotary Hilfswerk Buchloe organisierte Veranstaltung lockte Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung in die Gennachstadt. Darunter waren auch zahlreiche Vereinstänzer, so dass das Geschehen auf der Tanzfläche spannend zu beobachten war.

Auftritt der TSA Boogie-Strolche

Dort war immer viel los, sobald das Daniel Ecklbauer Trio aus Linz zu den Instrumenten griff. Daniel Ecklbauer (Klavier und Gesang), Alexander Meik (Kontrabass und Gesang) und Philipp Kopmajer (Schlagzeug und Gesang) rissen die Gäste mit ihrer begeisternden Art und natürlich ihrer Musik mit und sorgten für eine fantastische Stimmung. Großen Anklang fand ebenso der Auftritt der TSA Boogie-Strolche des TSV Klosterlechfeld.

Kostenloser Schnuppertanzkurs für Neulinge

Anfänger waren ebenso willkommen wie die Profis. Für sie gab es vor der Veranstaltung einen kostenlosen Schnuppertanzkurs.

Alexander Roas vom Rotary Club und Dr. Annette Ruffer vom Hilfswerk waren mit der Veranstaltung sehr zufrieden: Mit 125 Gästen wurde ein neuer Besucherrekord aufgestellt und so ist die vierte Auflage der Boogie Woogie Night schon so gut wie sicher. Mit dem Erlös der Veranstaltung werden soziale Projekte in Buchloe unterstützt.