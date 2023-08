BRK-Tagespflege in Buchloe: „Warmherziges Angebot für Senioren“

Seit zehn Jahren gibt es die Einrichtung in Buchloe jetzt. Wie Verantwortliche, Mitarbeiterinnen und Ehrengäste auf die Anfänge zurückblicken.

08.08.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Beim Start im Juli 2013 waren es auf Anhieb zwölf Tagesgäste, die die neue Tagespflege-Einrichtung des BRK Ostallgäu in Buchloe nutzten. Heute, zehn Jahre später, sind die Räumlichkeiten im Heideweg 4 mit rund 35 Gästen pro Woche gut ausgelastet. Anlass für das Rote Kreuz, gemeinsam mit den Tagesgästen und deren Angehörigen sowie weiteren geladenen Gästen, das Jubiläum im Haus der Begegnung in Buchloe zu feiern.

Tageseinrichtung für ältere und demenzkranke Menschen wurde dringend gebraucht

Bürgermeister Robert Pöschl richtete den Dank an seinen Amtsvorgänger Altbürgermeister Josef Schweinberger und Stadtrat Manfred Beck. Sie hätten damals für Buchloe den Bedarf einer Tageseinrichtung für ältere und demenzkranke Menschen erkannt. Eine gute Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen beim BRK Ostallgäu, Renate Dantinger, Sachgebietsleitung Pflege und Soziales, und Marlies Schunke, ehemalige Leiterin der Tagespflegen, seien der Motor für die Erfolgsgeschichte der Tagespflege gewesen. „Wir zeigen damit die Wertschätzung für unsere ältere Generation und das, was sie geleistet haben“, sagte Pöschl. Er dankte dem Mitarbeiter-Team sowie den Ehrenamtlichen, „dass sie so ein warmherziges offenes Angebot für die Senioren und Seniorinnen bereithalten“.

Einfühlsame Arbeit des ehren- und hauptamtlichen Teams

Auch BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Hofmann ist stolz auf die Tagespflegeeinrichtung. Die zuverlässige Unterstützung der Stadt Buchloe sowie die einfühlsame Arbeit des ehren- und hauptamtlichen Teams ermöglichten, dass die Gäste den Tag in geborgener Atmosphäre verbringen können. „Aus Rückmeldungen der Angehörigen wissen wir, dass den Menschen die Angebote in der Gruppe Spaß machen, seien es Gespräche, Spiele oder die Gymnastik.“ Renate Dantinger dankte ausdrücklich auch dem Fahrdienstteam: „Sie bringen die Tagesgäste freundlich und sicher in die Tagesstätte.“ Sie ehrte außerdem die beiden Mitarbeiterinnen der ersten Stunde, Gertrud Merz sowie Renate Wende. „Was die Tagespflege in Buchloe so besonders macht, sind das Miteinander und die Unterstützung durch die Angehörigen“, ergänzte Helga Lehmann, Leitung der BRK-Tagespflege.

Noch viel Unterhaltendes war an diesem Nachmittag geboten. Die jungen Mädchen der Fastnachtszunft Buchlonia unter Leitung von Patrizia Braun zeigten ihr Können. Kreisrätin Waltraud Mair aus Bidingen unterhielt mit ihren hintersinnigen Mundartgedichten. Für die musikalische Umrahmung sorgte Martin Simon. Zum Ende segneten der katholische Stadtpfarrer Dieter Zitzler und Ulrike Wappler von der evangelischen Kirche die Festgäste. Die Jubiläumsfeier klang mit dem gemeinsamen Singen des Buchloer TAPF-Lieds „Wir sind alle nette Menschen“ aus. Dies hat eine Mitarbeiterin selbst verfasst und es erklingt regelmäßig von Montag bis Freitag im Heideweg.

