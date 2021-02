Buchloes Bürgermeister will über den Erhalt von Bäumen künftig vorher diskutieren. Im Garten der Kita Franziskus wurden alte Bäume gefällt - das gab Kritik.

03.02.2021 | Stand: 19:40 Uhr

Gegen Ende der Stadtratssitzung in Buchloe am Dienstagabend schlugen die Wogen noch einmal so richtig hoch. Das Bauamt musste sich harsche Kritik gefallen lassen, nachdem Ende Januar im Garten der Kindertagesstätte (Kita) Franziskus vier stattliche, vermutlich über 100 Jahre alte Bäume gefällt worden waren.