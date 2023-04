Bauernpräsident Felßner besucht Schlachthof Vion in Buchloe

Günther Felßner macht sich ein Bild vom Buchloer Schlachthof Vion. Beim Besuch wird über Klimabilanz in der Landwirtschaft und Tierhaltung diskutiert.

19.04.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Bei seinem ersten Besuch im Buchloer Schlachtbetrieb Vion hat sich der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Günther Felßner, kürzlich ein Bild vom größten regionalen Rinderschlachtbetrieb in Schwaben gemacht. Das teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit.

Diskussion über Landwirtschaftspolitik, Tierhaltung und Klimaschutz

Bei dem Besuch standen demnach neben der Landwirtschaftspolitik der Bundesregierung mit ihren Plänen zur Tierhaltungskennzeichnung auch das Thema Tierhaltung und Klimaschutz und Fragen der CO2-Bilanzierung in der Lebensmittel-Produktionskette im besonderen Fokus.

Beim Blick auf die Klimabilanz bei landwirtschaftlichen Betrieben, so Felßner, „dürfen – um Äpfel nicht mit Birnen zu vergleichen – Landwirtschaft und Tierhaltung nicht mit dem gleichen Ansatz beurteilt werden wie die Industrie“. Landwirte wirtschafteten in Kreisläufen, bänden CO2 über den Pflanzenbau, verwerteten die Pflanzen über die Tiere und nutzten dann den in der Tierhaltung entstehenden organischen Dünger wieder für den Pflanzenbau.

Felßner begrüßt Standortbekenntsnis der Vion Food Group zu Bayern

Auf Vion-Seite mit David De Camp, Jürgen Lieb, Paul Daum und Standortleiter Jürgen Schmidt diskutierte Günther Felßner – begleitet von Landesbäuerin Christine Singer, Ely Eibisch, Isabella Timm-Guri und Irene Pfeiffer vom BBV – darüber hinaus die rückläufige Entwicklung der heimischen Tierhaltung und Fleischerzeugung sowie die Entwicklung der Schlachthofstruktur in Bayern. Felßner habe das Standortbekenntnis der Vion Food Group zu Bayern begrüßt – mit ihren Standorten in Niederbayern und Oberbayern, dem Ostallgäu und der Oberpfalz.

Kurze Wege seien wichtig, damit das Lebensmittel Fleisch in puncto Regionalität und Tierwohl beim Verbraucher auch zukünftig Anerkennung finde, heißt es in der Mitteilung abschließend.

