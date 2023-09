Brisante Themen und versöhnliche Töne bei Podiumsdiskussion im Buchloer Kolpinghaus

Vor der Landtagswahl diskutieren Kandidaten von CSU, Freien Wählern, FDP, SPD und Grünen über Klimaschutz, Familienpolitik und eine gespaltene Gesellschaft.

22.09.2023 | Stand: 18:52 Uhr

Der Wahlkampf im Ostallgäu geht in die heiße Phase. Bei der Podiumsdiskussion im Kolpinghaus debattierten die Direktkandidaten von CSU, Freie Wähler, FDP, SPD und Grüne unter Leitung der Moderatoren Thomas Heinze und Manuel Lahner über Themen, die Gesellschaft und Politik umtreiben. Rund 70 Zuschauerinnen und Zuschauer waren der Einladung der Veranstalter am Donnerstagabend gefolgt.

Die Programmpunkte in Buchloe im Überblick:

Zunächst befassten sich die Kandidaten mit der Frage: Ist der Freistaat schon ein familienfreundliches Land? SPD-Kandidatin Hannah Fischer antwortete mit einem „klaren Jein“. Sie sieht „noch deutlich Luft nach oben“ bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – insbesondere für Frauen. „Die Frau übernimmt in der Regel den Großteil der Care-Arbeit, hat dann nur ein Teilzeiteinkommen und irgendwann kommt die Altersarmut“, sagte Fischer. Sie forderte bessere Betreuungsmöglichkeiten für Kinder, flexiblere Arbeitszeiten und „ein Recht auf Nichterreichbarkeit an freien Tagen“. FDP-Kandidat Alexander Zellner sprach als eines der Hauptprobleme der Kinderbetreuung den Fachkräftemangel an. Um dem entgegenzuwirken, schlug er etwa vor, aus der zweigleisigen Ausbildung für Kinderpfleger und Erzieherinnen einen einheitlichen IHK-Ausbildungsberuf zu machen. Andreas Kaufmann (CSU) erklärte, die Vereinbarkeit von Privatleben und Arbeit sei nicht nur für Familien, sondern auch für Unternehmen ein „ganz wichtiger Aspekt“. Um für Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben, werden flexible Zeitmodelle zunehmend wichtiger. Damit sich Unternehmer entsprechend ausrichten können, brauche es Unterstützung vom Staat. Zum geplanten Wegfall des Elterngelds für besser verdienende Paare ab 2024 sagte Susen Knabner (Freie Wähler): „Die Kürzung ist ein falsches Signal. Selbstständige und Führungskräfte bekommen im Schnitt ohnehin schon weniger Kinder.“ Diese Tendenz würde durch die Regierungspläne verstärkt. Vor allem selbstständige Frauen müssten sich entscheiden: Karriere oder Familie? Grünen-Kandidat Günter Räder verteidigte das Vorhaben der Ampel und nannte es „haushaltspolitische Notwendigkeit“. Das gesparte Geld könne dazu verwendet werden, „Kinder aus der Armut herauszuholen“ und etwa Schulen barrierefrei zu gestalten. Das Thema "Familie" stand bei der Podiumsdiskussion ebenfalls auf der Tagesordnung. Bild: Christin Klose, dpa (Symbolbild)

Im dritten Themenblock wollten die Moderatoren von den Kandidaten wissen: Wie wollen Sie Klimaschutz und Wohlstand in Einklang bringen? Mit Bezug auf künftige Windräder erklärte Kaufmann, man müsse besonderes Augenmerk darauf legen, dass „keine Investoren von außen" daran beteiligt sind, sondern die Anlagen Investitionsmöglichkeiten für die Bevölkerung bieten müssten. „Das schafft eine Akzeptanz, die wir benötigen, um solche Projekte umzusetzen. „Wir brauchen die Windkraft und wir haben die Standorte", befand Räder und schloss sich an: „Die Gemeinden müssen direkt von den Anlagen profitieren." Zellner war der Meinung: „Es muss sich rechnen, sich am Klimaschutz zu beteiligen." SPD-Kandidatin Fischer ergänzte: „Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr ausbauen." Das schone die Umwelt und zudem sei Mobilität die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe.

Das wollen die Zuschauer in Buchloe wissen

In der abschließenden Publikumsrunde ging es um die Umgestaltung der Lehrerausbildung. Fischer war der Meinung, dass das Studium praxisorientierter werden müsse. Ferner plädierte sie für ein verbessertes Arbeitsklima für Referendare und faire Arbeitsbedingungen für Berufseinsteiger. Neue Lehrer müssten oft befristete Jahresverträge unterschreiben, während Kolleginnen und Kollegen, die dasselbe leisten, verbeamtet sind. Im Hinblick auf die Lager hiesiger Asylbewerber waren sich die Kandidaten einig, dass eine Einbürgerung deutlich zu lang dauert. Das gemeinsame Ziel: beschleunigte Verfahren, entzerrte Bürokratie – vor allem, wenn Geflüchtete anstreben, eine Lehrstelle in Deutschland anzutreten. AfD-Wahlkandidat Wolfgang Dröse war nicht zur Diskussion eingeladen, seinen Unmut darüber tat er in Form einer Ein-Mann-Demonstration am Donnerstagabend vor dem Kolpinghaus kund.

