Blutspenden in Buchloe ab sofort wieder mit Kinderbetreuung

Eigentlich war es nur eine Corona-Maßnahme, doch das Reservierungssystem beim Blutspenden hat sich bewährt. Ein beliebter Service ist in Buchloe zurück.

30.08.2023 | Stand: 04:31 Uhr

„ Buchloe ist ein starker Blutspende-Termin“, sagt Carsten Dickertmann vom BRK Blutspendedienst Bayern. Doch er will mehr: „Ich möchte irgendwann die 300er Spendenmarke knacken.“ Derzeit kommen an guten Nachmittagen bis zu 250 Freiwillige in die Mittelschule Buchloe zum Blutspenden. „Das sind 125 Liter Blutreserven für die Versorgung kranker und verletzter Mitmenschen“, rechnet Dickertmann vor.

„Wir sind um jeden froh, der kommt“, ergänzt Patricia Braun von der BRK Bereitschaft Buchloe. Sie koordiniert seit heuer mit Ursula Großmann die Blutspende-Einsätze der Ehrenamtlichen. Ihre Vorgängerin Andrea Lang gab die Aufgabe nach zwölf Jahren ab.

14 Ehrenamtliche helfen bei den Blutspendeterminen in Buchloe

Alle zwei Monate kommt der Blutspende-Truck mit zwei hauptamtlichen Teams in die Buchloer Mittelschule. Ein Pool von 14 Ehrenamtlichen hilft jeweils im Wechsel an einem der Freitagnachmittage mit. „Wir helfen bei der Anmeldung, stellen Getränke bereit, geben eine Brotzeit und ein kleines Dankeschön-Geschenk an jeden Blutspender aus“, sagt Patricia Braun. „Wenn Not am Mann ist, helfen unsere qualifizierten Bereitschaftsmitglieder auch den Hauptamtlichen.“

Zufrieden seien Dickertmann und Braun mit dem Online-Reservierungssystem. Wegen Corona eingeführt, habe es sich nun dauerhaft bewährt. „Seitdem kommen die meisten Spender zum reservierten Termin, was den Durchlauf erheblich verbessert.“ Vorbei sind die Zeiten mit langen Warteschlangen bis auf den Pausenhof bei Hitze, Regen oder Kälte. Die Wenige, die doch spontan vorbeikommen, könnten zusätzlich eingeschoben werden.

BRK würde sich über mehr ehrenamtliche Helfer freuen

Mit im Team der Ehrenamtlichen sind Jugendliche wie Alexandra und Katharina: „Wir sind in der Bereitschaftsjugend aktiv und helfen gerne.“ Braun und Großmann zeigen sich für alle treuen Helfer dankbar. Zugleich würden sie sich aber über weitere freuen. Denn Ehrenamtliche müssen die Freistellung für den Blutspende-Nachmittag zuvor mit dem Arbeitgeber abstimmen. „Dies wäre leichter, wenn unser ehrenamtliches Team größer wäre“, sagen sie. Auch könnte dann wieder eine Brotzeit mit geselligem Beisammensein angeboten werden.

Seit 2011 gibt es in Buchloe eine Kinderbetreuung während der Blutspende. Das Angebot wurde durch Corona unterbrochen. Nun kehrt die Normalität zurück und Eltern bringen ihre Kinder wieder zum Blutspenden mit. „Deshalb bieten wir ab 22. September wieder Kinderbetreuung an“, sagt Organisatorin Sonja Singer, stellvertretende Ortsvorsitzende der Wasserwacht. Eltern können in Ruhe Blut spenden, während sie mit der Wasserwachtjugend unter Leitung der Jugendleiterinnen Sarah Förg und Franziska Baumgartner den Nachwuchs betreut.

Die nächste Blutspende in Buchloe ist am Freitag, 22. September, 15.30 bis 20.30 Uhr. Die Terminreservierung finden Interessierte hier.

