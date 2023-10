"Das sind besondere Momente" - Ehepaar aus Buchloe hilft Erdbebenopfern in der Türkei

Rund 5000 Euro sind bei der zweiten Spendenaktion im Ege-Imbiss zusammengekommen. Im August reiste das Ehepaar Demir selbst ins Krisengebiet und erlebt das Leid der Leute hautnah.

Insgesamt 5120 Euro sind bei der zweiten Spendenaktion des Ege-Imbiss in Buchloe für die Erdbebenopfer in der Türkei zusammengekommen. Das Geld haben Ergun "Ege" und Güldane Demir im vergangenen Monaten während ihres Sommerurlaubs in die betroffenen Gebiete gebracht, um die Menschen dort zu unterstützen.

Bereits nach der ersten Spendenaktion im April flog Güldane Demir nach Izmir, um zu helfen - und nun hat sie erneut rund 2500 Kilometer auf sich genommen und ist ins Krisengebiet gereist. Sieben Familien haben sie und ihr Mann besucht, sagt Güldane Demir. So wissen sowohl sie, als auch die Spenderinnen und Spender aus Buchloe, dass die rund 5000 Euro tatsächlich dorthin gelangen, wo sie benötigt werden.

Ege-Imbiss in Buchloe spendet rund 5000 Euro an Erdbebenopfer

Mithilfe des Geldes können die Familien in der Türkei beispielsweise ihre Miete weiter zahlen. Das sei besonders wichtig, sagt Demir, denn tausenden haben bei der Erdbebenkatastrophe im November 2022 ihr Zuhause verloren, lange kein Dach über dem Kopf gehabt. Sie erzählt von zwei Familien, die gemeinsam in einer Ein-Zimmer-Wohnung leben müssen, weil das Erbeben ihnen die vertraute Obhut genommen hatte.

Über die Anteilnahme im Allgäu freut sich Güldane Demir sehr. Sie berichtet von einer Frau aus Bad Wörishofen, die extra nach Buchloe zu ihnen ins Geschäft gekommen sei, um zu spenden. 200 Euro habe die Frau entbehrt. Weiter berichtet sie von einem Mann aus Buchloe, der zunächst alleine einen Döner verspeiste, ehe er ebenfalls 200 Euro in die Spendenbox legte. "Das sind besondere Momente", sagt Demir. Umso wichtiger sei es ihr gewesen, das Geld selbst vor Ort abzugeben. "So sehen die Menschen, wo es wirklich ankommt."

Auch bei der Langen Buchloer Sommernacht im Juni kam einiges an Spenden zusammen, erinnert sich Demir. Viele Helferinnen und Helfer backten und verkauften Kuchen und unterstützen das Projekt so, dafür sei sie sehr dankbar.

Zusammen mit der ersten Sammlung im Frühjahr sind insgesamt mehr als 16.000 Euro zusammengekommen. Eine große Summe, die den Menschen wirklich hilft, weiß Güldane Demir. Eine dritte Spendenaktion explizit für die Erdbebenopfer in Izmir ist derzeit nicht geplant, sagt sie. "Dafür gibt es zu viele andere Gebiete, wo Menschen auch Hilfe benötigen."

