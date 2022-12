Elfi Klein spricht in der Weihnachtsansprache von Sorgen, Hilfsbereitschaft und gutem Miteinander

Elfi Klein hält die Weihnachtsansprache im Buchloer Stadtrat. Was sie bewegt und welchen Geist der Bürgermeister in der Stadt sieht.

15.12.2022 | Stand: 17:27 Uhr

Die Tische sind adventlich geschmückt, der Punschkessel blubbert: Beinahe heimelig war die Atmosphäre im Schulungsraum der Feuerwehr bei der letzten Sitzung des Buchloer Stadtrats in diesem Jahr. Oder besser gesagt: bei der letzten Sitzung des Gremiums im Feuerwehrhaus überhaupt. Denn die Stadträtinnen und Stadträte haben sich dafür ausgesprochen, ab Januar wieder ins Rathaus umzuziehen.

In Buchloe ist es Tradition, in der Sitzung vor Weihnachten das Jahr in einer Ansprache Revue passieren zu lassen. Diesmal fiel diese Aufgabe den Grünen zu. Dritte Bürgermeisterin Elfi Klein machte es relativ kurz.

Elfi Klein spricht in Weihnachtsansprache über Folgen des Ukraine-Krieges und Corona

Es sei an der Zeit, Kerzen für den Frieden anzuzünden, sagte sie und erinnerte an den Angriffskrieg auf die Ukraine. „Dieser Krieg und seine Folgen sind noch schlimmer als Corona“, meinte Klein. Denn die Menschen machten sich große Sorgen, egal ob sie zur Miete leben oder selbst Hauseigentümer sind. Der Krieg habe aber auch die große Hilfsbereitschaft der Buchloer zutage gefördert, die sehr schnell bereit waren, Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich zu Hause aufzunehmen.

Klein erinnerte an zahlreiche Projekte, die die Stadt heuer auf den Weg gebracht oder fertiggestellt hat: die Sanierung des Eisstadions, die Erweiterung der Kläranlage, die neue Berufsschule für Krankenpflegehelfer oder den neuen Intensivtrakt am Krankenhaus. Dies alles stärke Buchloe und die Bedeutung der Stadt für das Umland.

Bürgermeister Pöschl dankt für gutes Miteinander im Buchloer Stadtrat

Für das „gute und konstruktive Miteinander“ dankte Bürgermeister Robert Pöschl dem gesamten Gremium. Besonders hob er die Gastfreundschaft der Feuerwehr hervor, deren Räume die Stadträte fast drei Jahre lang belegen durften. „Diese Haltung ist exemplarisch für den Geist in unserer Stadt“, sagte Pöschl, „aber jetzt ziehen wir dorthin zurück, wo wir hingehören, ins Rathaus“. Pöschl appellierte an alle, die „wertvolle Arbeit auch im kommenden Jahr 2023 mit viel Elan fortzusetzen“.

