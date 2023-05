Finanzielle Rücklagen der Stadt Buchloe schrumpfen gewaltig

Trotz vereinzelter Anpassungen umfasst das Investitionsprogramm in Buchloe weiterhin gut zehn Millionen Euro – und Ideen fürs kommende Jahr gibt es auch schon.

24.05.2023 | Stand: 17:58 Uhr

Die Stadt Buchloe bleibt weiterhin „leistungsfähig und gestaltend“, betonte Bürgermeister Robert Pöschl in der jüngsten Stadtratssitzung. Diese Aspekte spiegelten sich auch im Investitionsprogramm wider. Zusammen mit dem Haushaltsplan segnete der Stadtrat am Dienstagabend die geplanten Ausgaben ab. Trotz vereinzelter Änderungen zur Vorstellung in der vergangenen Woche liegt das Investitionsvolumen in diesem Jahr weiter bei gut zehn Millionen Euro.

