Fleischlose Speisen in Buchloe? - Ein Blick in die Küchen vier hiesiger Gastronomen

Das steigende Angebot an Ersatzprodukten zeigt: „Veggie“ liegt im Trend. Doch findet sich die Entwicklung auch auf den Menüs der Restaurants in Buchloe wieder?

18.03.2023 | Stand: 05:05 Uhr

Um rund 20 Prozent ist die Nachfrage nach Fleisch-Ersatzprodukte in den vergangenen fünf Jahren laut Pressesprecher Martin Glöckner in den V-Märkten im Allgäu gestiegen. Immer mehr Artikel, wie vegane „Vegarnelen“ oder vegetarische „Nobratwürste“, finden sich in den Supermarkt-Regalen. Andere Anbieter, wie Feneberg oder Rewe, stocken ihr fleischloses Sortiment ebenfalls stetig auf. Doch spiegelt sich diese Entwicklung auch in den Buchloer Restaurants wider? Ein Blick in die Küchen von vier hiesigen Gastronomen.

