Die B12 soll vierspurig werden. Doch die Buchloe ist mit den Planungen nicht zufrieden - und will jetzt klagen. Nur beim Lärmschutz gibt es gute Nachrichten.

06.07.2022 | Stand: 19:38 Uhr

Der geplante Ausbau der Bundesstraße 12 (B12) treibt die Buchloer nach wie vor um. In der Stadtratssitzung beschlossen die Räte am Dienstagabend einstimmig, gegen den Planfeststellungsbeschluss zu klagen. In drei Punkten sehen sie die Belange der Stadt nicht ausreichend gewürdigt.

