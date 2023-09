Mann fährt zur Polizei, um Geldstrafe zu zahlen - steht dabei aber unter Drogen

In Buchloe hat ein Mann zunächst Gutes im Sinn gehabt: Er fuhr zur Polizei, um eine Geldstrafe zu zahlen. Doch beim Anblick des Mannes entstand ein Verdacht.

27.09.2023 | Stand: 13:15 Uhr

Ein Mann ist in Buchloe zur Polizei gefahren, um einen Haftbefehl durch Bezahlung einer Strafe abzuwenden. So weit, so gut. Doch der 46-Jährige war dabei wohl unter Drogeneinfluss. Laut Polizei hatte er auf der Wache "drogentypische Auffälligkeiten" gezeigt.

46-Jähriger fährt unter Drogen zur Polizei in Buchloe - Beamte ordnen Blutentnahme an

Der Vortest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an. Das Auto musste der Mann auf dem Parkplatz der Dienststelle stehen lassen. Ihm droht nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot.

