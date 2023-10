Im Motorraum versteckt? Polizei fängt verängstige Katze ein

In Buchloe hat die Polizei eine verängstigte Katze eingefangen und ins Tierheim gebracht. Wurde sie ausgesetzt oder kam sie durch einen Zufall nach Buchloe?

01.10.2023 | Stand: 17:06 Uhr

Bereits am Mittwochabend, 27. September hat die Polizei eine hilflose Katze in Buchloe eingefangen und in ein Tierheim gebracht. Laut Polizei hatte ein junger Mann die rote Katze entdeckt, als sie in einem Gebüsch in der Bahnhofstraße saß. Das Tier wirkte demnach hilflos und verängstigt.

Buchloe: Katze könnte sich in Motorraum versteckt haben

Die Polizei vermutet, dass die Katze entweder ausgesetzt wurde oder im Motorraum eines Autos nach Buchloe gekommen ist. Denn als die Beamten sie einfangen wollten, flüchtete sie zunächst erneut in den Motorraum eines Fahrzeugs. Sie konnte aber letztlich gefangen werden und an das Tierheim in Kaufbeuren übergeben werden.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Buchloe lesen Sie hier.