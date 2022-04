Radweg nach Dillishausen soll durch Bäume aufgewertet werden

Der Gemeinderat Buchloe will am Radweg nach Dillishausen Bäume pflanzen. Doch dafür muss die Stadt erst einmal Grund und Boden kaufen.

Einstimmig sprachen sich die Buchloer Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung dafür aus, entlang des Radwegs nach Dillishausen Bäume zu pflanzen. Die FDP-Fraktion hatte den Antrag eingebracht und erwartet sich durch die Bäume „mehr Stadtgrün und eine Aufwertung des Radwegs“, wie es Thomas Reiter formulierte.

Auf Nachfrage von Manfred Beck ( SPD) erklärte Bürgermeister Robert Pöschl, dass für die Pflanzung Grunderwerb nötig sei. Deshalb soll die Verwaltung nun das Gespräch mit den Landwirten und den Pächtern suchen. Damit die Baumallee nicht an der Flurgrenze zu Lamerdingen endet, soll auch mit der Nachbargemeinde über die Pflanzung gesprochen werden. (Lesen Sie auch: Seniorenheime in Waal und Buchloe wechseln in den Eigenbetrieb)

Vorbild Honsolgen: Radweg nach Dillishausen soll mit Bäumen verschönert werden

„Die Allee am Radweg nach Honsolgen ist unser großes Vorbild. Wir wollen den Dialog und sehen es als gemeinsames Projekt mit Landwirten und der Gemeinde Lamerdingen“, betonte Martina Schwendner (parteilos). Wolfgang Dröse (AfD) schlug vor, Obstbäume für die Eigenversorgung zu pflanzen.

