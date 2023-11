Buchloer Bürger sind gefragt: Wie kann die Verkehslage in Buchloe verbessert werden?

Welche Schwächen das Verkehrsnetz in Buchloe hat, zeigen Bürger beim Mobilitäts-Workshop auf – und sie liefern neue Ideen. Ein Projekt wurde bereits umgesetzt.

10.11.2023 | Stand: 18:20 Uhr

„Ich freue mich auf Ihre Ideen.“ So leitete Bürgermeister Robert Pöschl den zweiten Bürgerworkshop zum Thema „Mobilität“ in der Buchloer Mittelschule ein. Alles drehte sich um die Frage: „Wie kann die Verkehrssituation in Buchloe verbessert werden?“ Die Teilnehmer vertieften sich mit den Vertretern des Buchloer Energieteams in die Themen Pkw-Verkehr, Radnetz, Infrastruktur und Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV).

