Finster(er) wird's: So will die Stadt Buchloe Strom sparen

Der Umweltausschuss beschließt, die Weihnachtsbeleuchtung zu reduzieren, und will damit ein Zeichen setzen. Wo die Stadt Buchloe außerdem Energie sparen möchte.

22.10.2022 | Stand: 17:03 Uhr

Finster wird‘s. Nicht ganz, aber doch merklich: In der Buchloer Bahnhofstraße soll die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr deutlich reduziert werden. Statt der bisher aufgestellten 82 Sterne links und rechts der Einkaufsmeile sollen es nur noch 41 sein, die Wolken und Sterne über der Straße bleiben, aber auf manchen Christbaum wird komplett verzichtet. Die Stadt möchte damit in Zeiten der Energiekrise ein Zeichen setzen und mit gutem Beispiel vorangehen, hieß es im Umweltausschuss. Einstimmig schlossen sich die Stadträtinnen und Stadträte nach kurzer Debatte den Vorschlägen der Verwaltung an.

