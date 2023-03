Ege-Imbiss in Buchloe sammelt für die türkische Erdbebenregion

Schlemmen für den guten Zweck: Viele Buchloer folgen der Einladung der Familie Demir zur Spendenaktion. Bei Frühlingswetter wird sogar musiziert.

19.03.2023 | Stand: 15:42 Uhr

Um den Erdbebenopfern in der Türkei zu helfen, hatte die Familie Demir, Inhaber des Ege-Imbiss in der Bahnhofsstraße in Buchloe, eine Spendenaktion organisiert. Vor dem Imbiss waren Tische und Stühle aufgestellt und in einem großen blauen Pavillon wurden zusätzlich zum normalen Speisenangebot Kaffee und Kuchen, Tee und türkische Spezialitäten verkauft. Die Leckereien wurden von der Familie und ihren Freunden gebacken.

Buchloer schlemmen für den guten Zweck

Bei herrlichem Wetter nutzten viele Buchloerinnen und Buchloer die Gelegenheit, sich kulinarisch verwöhnen zu lassen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. Auch für musikalische Unterhaltung war gesorgt, einige Gäste hatten Instrumente mitgebracht und sangen. Die Freude über das gute Gelingen und die rege Beteiligung der Buchloer an der Aktion war Familie Demir und ihren Freunden anzusehen.

