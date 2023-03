Der Weg zur "Fahrradfreundlichen Kommune" - Radlerinitiative in Buchloe kommt ins Rollen

Buchloe will "Fahrradfreundliche Kommune" werden. Doch in Sachen Radnetz hapert es noch an einigen Stellen. Welche Bereiche besonders im Fokus stehen.

30.03.2023 | Stand: 18:16 Uhr

Mit quietschgelber Weste, Helm und E-Bike – so waren die meisten der 15 Radlerinnen und Radler am Donnerstagvormittag in Buchloe unterwegs, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, die Fahrradsituation in der Gennachstadt genauer unter die Lupe nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.