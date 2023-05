Werden Patienten am Buchloer Krankenhaus einfach abgewiesen?

In den Sozialen Medien tobt eine Diskussion über den Umgang mit Notfall-Patienten am Krankenhaus St. Josef in Buchloe. Wie das Klinikum darauf reagiert.

25.05.2023 | Stand: 18:02 Uhr

Harsch wird das Krankenhaus St. Josef in Buchloe derzeit in den Sozialen Medien kritisiert. Mehrere Nutzer schreiben, sie seien in der Notaufnahme abgewiesen worden. Ein Sprecher des Klinikums hingegen weist die Vorwürfe zurück.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.