Buchloe: Wie die künftige Kita im Stadtteil Honsolgen aussehen soll

Der Buchloer Stadtrat entscheidet sich bei der Kindertagesstätte in Honsolgen für einen Entwurf mit flexiblem Grundriss. 2025 soll die Einrichtung in Betrieb gehen.

11.03.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Entscheidung ist gefallen: Der Buchloer Architekt Christoph Mayr plant nach dem Franziskus-Kindergarten in Buchloe auch die neue Kindertagesstätte in Honsolgen. Sein Entwurf überzeugte erst den Hauptausschuss und am Dienstagabend auch sämtliche Stadträte. In acht Wochen soll Mayr seine Pläne soweit verfeinert haben, dass er sie dem Gremium zur Genehmigung vorlegen kann.

