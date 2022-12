Kaputte Züge und frierende Fahrgäste - Blitzeis legt Bahn lahm

Wegen Blitzeis und Schnee verspäten sich zahlreiche Züge, etliche fallen sogar ganz aus. Auch in Buchloe warten Passagiere - teils vergeblich.

15.12.2022 | Stand: 10:53 Uhr

Für verspätete und entfallene Züge haben Blitzeis und Schnee am Bahnhof in Buchloe gesorgt. Sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstagmorgen kam es zu starken Einschränkungen. Auch weiterhin ist nur reduzierter Betrieb möglich, teilt das Verkehrsunternehmen Go-Ahead Bayern mit.

Blitzeis legt Bahnverkehr in Buchloe lahm - etliche Züge kaputt

Zudem seien etliche Fahrzeuge wegen der Witterung am Mittwoch beschädigt worden, weshalb Fahrgäste in den kommenden Tagen solange mit Verspätungen und Ausfällen rechnen müssten, "bis die Fahrzeuge wieder voll im Fahrgastbetrieb eingesetzt werden können". Im ganzen Allgäu passierten Unfälle.

Diese Fahrgäste in Buchloe warteten nicht vergebens. Ihr Zug kam, wenn auch verspätet. Bild: Matthias Kleber

Diese Züge sind nach Angaben von Go-Ahead betroffen:

RE72 und RB92 fahren gemäß Fahrplan

RE96 fährt nicht

Die Zugleistungen 57003, 57011, 57015, 57018, 57151, 57046 zwischen Augsburg und München

Das Unternehmen bittet die Passagiere, sich vorab über die Verbindungen zu informieren. Alle Ausfälle seien in den elektronischen Fahrplanmedien wie dem Bayern-Fahrplan kommuniziert.

Lesen Sie auch: Blitzeis auf den Straßen in Buchloe - teilweise steht auch der Bahnverkehr still