Erschütternde Erinnerung: Buchloer hat bei Erdbeben 1999 in der Türkei geholfen

Herbert Mayer, Feuerwehrmann aus Buchloe, hat 1999 nach einem schweren Erdbeben in der Türkei geholfen. Nun kommt bei ihm vieles wieder hoch.

09.02.2023 | Stand: 18:32 Uhr

Die Bilder der Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und in Syrien rütteln in Herbert Mayer Erinnerungen wach. Erinnerungen an einen Hilfseinsatz vor 24 Jahren, die den Buchloer Feuerwehrmann noch heute bewegen. Am 17. August 1999 hat östlich von Istanbul ein Erdbeben der Stärke 7,6 mehrere Städte zerstört und etwa 18.000 Leben ausgelöscht. Wenige Tage später reiste Mayer in die Region, um bei der Vermisstensuche zu helfen: ein bewegender Einsatz zwischen Verzweiflung und Lichtblicken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.