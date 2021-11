Immer mehr Bürger in Buchloe entscheiden sich sich für Bestattungen in Urnen. Doch der Platz in den Wandnischen ist erschöpft. Welche Alternativen jetzt geplant sind.

17.11.2021 | Stand: 16:00 Uhr

Der Buchloer Friedhof soll in Teilbereichen umgestaltet werden. Durch die steigende Nachfrage nach Urnenbestattungen werden neue Zonen geschaffen, um künftige Urnenbestattungen in verschiedenen Formen zu ermöglichen. „Der Friedhof erfährt dadurch eine strukturelle und ökologische Aufwertung“, sagte Landschaftsarchitekt Meinolf Hasse vom Wiedergeltinger Büro Daurer + Hasse in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstagabend.