Buchloer Spielplätze auf dem Prüfstand

Buchloe hält 32 Orte zum Austoben für Kinder bereit. Die nehmen wir in den nächsten Wochen beim großen Spielplatztest zusammen mit zwei Familien unter die Lupe.

29.04.2023 | Stand: 17:44 Uhr

Buchloe versteht sich als familienfreundliche Stadt. Dazu gehört auch, dass Familien attraktive Freizeitmöglichkeiten geboten werden – etwa in Form von Spielplätzen. 32 gibt es davon im Stadtgebiet, doch längst nicht alle sind Besuchermagneten. Das will die Stadt ändern: Die Kinderspielplätze sollen systematisch verbessert werden. Wo ist das besonders nötig? Und was kommt bei Familien gut an? Das nimmt die BZ in den nächsten Wochen bei ihrem Spielplatztest unter die Lupe.

Ein klassisches Draußen-Kind ist Linus. „Bei gutem Wetter gehen wir öfters in der Woche an den Spielplatz“, sagt seine Mutter Nicole Heller-Chmiel – und zwar im Sommer und im Winter. Besonders gerne klettert der 21 Monate alte Bub. „Für so kleine Kinder kenne ich bisher nur drei geeignete Spielplätze in Buchloe“, sagt die Sozialpädagogin. Ebenfalls seien ihr wenige Orte mit Klettermöglichkeiten bekannt.

Mutter zufrieden mit dem Spielplatz-Angebot in Buchloe

Ansonsten ist Heller-Chmiel recht zufrieden mit dem Angebot in der Gennachstadt: „Mir ist noch nie etwas Gefährliches aufgefallen, und ich habe den Eindruck, der Bauhof kümmert sich gut um die Anlagen.“ Diese möchte Nicole Heller-Chmiel zusammen mit Linus genauer unter die Lupe nehmen. Ein besonderes Augenmerk werde sie dabei wohl auf Zäune und Tore legen. Denn „Linus verabschiedet sich auch manchmal „und ist dann weg“. Gerne geht die Familie, die 2017 nach Buchloe gezogen ist, auf Entdeckungstour. „Wir schauen uns Schnecken an oder werfen Steine in den Bach“, sagt die Sozialpädagogin. Linus braucht also nicht immer Spielgeräte, um sich draußen zu beschäftigen.

„Spielplatz geht eigentlich immer“, sagt Melanie Ehlers, die mit ihren Töchtern Luisa (5 Jahre) und Laura (2 Jahre) ebenfalls beim Test mitmacht. Dafür ist die Familie aus Lindenberg hoch qualifiziert, hat sie doch während der Corona-Pandemie sämtliche Spielmöglichkeiten im Umkreis von 40 Kilometern besucht und ausprobiert, wie Ehlers lachend verrät. Auch Luisa sei ein richtiges „Kletterkind“. Kraxeln bis in luftige Höhen oder wilde Drehungen an der Reckstange – Luisa mache am liebsten irgendwas Akrobatisches. Ein Highlight für die Mädels sei der Trampolin-Spielplatz in Lamerdingen.

Die 35-jährige Mutter würde sich ein vielfältiges Angebot wünschen, bei dem „für jede Altersgruppe was geboten ist“. Dass die Stadt die Spielplätze systematisch anpacken möchte, finde Ehlers gut und ergänzt: „Ich hoffe, dass sie schön gestaltet werden.“

Familien bewerten Spielplätze anhand verschiedener Kriterien und vergeben Noten

Welche Paradebeispiele es gibt und wo Verbesserungspotenzial besteht – das soll der Spielplatztest zeigen. Dazu besucht die BZ mit den beiden Familien Spielplätze in Buchloe und dem Umland und testet diese auf Herz und Nieren. Laura, Luisa und Linus übernehmen dabei den vergnüglichen Part: Die Kinder toben auf dem Spielplatz, probieren Schaukel, Rutsche und Co. aus. Ihre Mütter schauen währenddessen ganz genau hin und vergeben die Schulnoten 1 bis 6 für folgende Kriterien: Beschattung, Picknick-Platz, Sauberkeit, Erreichbarkeit, Sicherheit, Zustand der Spielgeräte und Spaßfaktor. Für letzteren Punkt spielt die fachkundige Einschätzung der Kinder eine maßgebliche Rolle. Die Noten werden in einem Zeugnis zusammengefasst, das jeder getesteten Anlage ausgestellt wird.

Daneben werden die Hauptattraktion des jeweiligen Spielplatzes benannt – warum ist er einen Besuch wert? Es geht auch um Barrierefreiheit und darum, für welche Altersstufen die Spielgeräte besonders geeignet sind. Im ersten Teil der Serie wird der neu gestaltete Spielplatz an der Zugspitzstraße auf den Prüfstand kommen.

Lesen Sie auch: Gibt es nun eine Zwei-Zonen-Gesellschaft in Buchloe? Das halten Anwohner von den neuen Abstandsflächen