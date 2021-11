Vor den Sitzungen wird das Buchloer Gremium ab sofort kontrolliert. Um entsprechende Nachweise müssen sich Räte und Besucher selbst kümmern.

26.11.2021 | Stand: 05:15 Uhr

3G, 2G, weiter hybrid, online zugeschaltet oder in Präsenz? Mit Maske oder ohne? Wer dachte, die Buchloer Stadträte haben eine klare Vorstellung davon, wie sie in Zukunft tagen wollen, der wurde in der jüngsten Sitzung des Stadtrats eines Besseren belehrt. Fast eine dreiviertel Stunde lang debattierten die Stadträtinnen und Stadträte darüber, wie sie in Zeiten dramatisch hoher Inzidenz-Zahlen Entscheidungen treffen werden.