Buchloer verbrennt Gartenabfälle - und verqualmt Wohngebiet

Einige Stunden lang verbrennt ein Buchloer Grüngut im Garten. Wegen massiver Rauchentwicklung rufen Nachbarn die Polizei.

04.06.2023 | Stand: 11:53 Uhr

Wegen einer riesigen Rauchsäule haben Anwohner der Lorenz-Spieß-Straße in Buchloe die Polizei gerufen. Auslöser des Qualms war ein Mann, der Grüngut in seinem Garten abbrannte. Nach Polizeiangaben fühlten sich Bewohner in einem weiten Umkreis belästigt.

Buchloer soll gleich mehrere Kubikmeter Grüngut im Garten verbrannt haben

Die Menge des verbrannten Grünguts wird auf einige Kubikmeter geschätzt, da das Feuer über Stunden gebrannt hatte. Der Verursacher, der laut Polizei wenig Verständnis zeigte, wird angezeigt, da es nicht erlaubt ist Grüngut im Garten zu verbrennen. Gartenabfälle müssen an den Annahmestellen abgegeben werden.

