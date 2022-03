Buchloerin bleibt Geistliche Leiterin des Kolpingwerks

Seit 2016 hat Rosalia Walter das Amt beim Kolpingwerk, dem großen deutschen Sozialverband, inne. Damit bleibt sie die erste Person in diesem Amt.

19.03.2022 | Stand: 05:47 Uhr

Die Buchloerin Rosalia Walter ist seit 2016 Geistliche Leiterin des Kolpingwerkes Deutschland. Jetzt wurde sie im Amt bestätigt – der Mainzer Bischofs Dr. Peter Kohlgraf überreichte der 63-Jährigen kürzlich die Urkunde.

Auch der neue Kolping-Bundespräses, Hans-Joachim Wahl (62), bekam seine Urkunde in der Kölner Minoritenkirche überreicht. Wahl war bereits im November 2021 bei der Bundesversammlung des Kolpingwerks Deutschland zum Kolping-Bundespräses gewählt worden.

Rosalia Walter war auch schon Vorsitzende der Kolpingsfamilie Buchloe

Rosalia Walter wurde 2016 in das damals neu geschaffene Amt der Geistlichen Leiterin des Kolpingwerkes Deutschland gewählt und 2021 durch die Bundesversammlung in ihrer Aufgabe bestätigt. Zwischen 1999 und 2011 war sie Vorsitzende der Kolpingsfamilie Buchloe; von 2003 bis 2011 gehörte sie dem Kolping-Diözesanvorstand im Bistum Augsburg an.

In seiner der Predigt erinnerte Bundespräses Wahl an Adolph Kolping (1813 bis 1865), der sich für Menschen in Not eingesetzt hat, „der nicht resigniert und die Hände nicht in den Schoß gelegt hat“.

Das brachte die Geistliche Leiterin des Kolpingwerks zum Ausdruck

Den Perspektivwechsel der Jünger nach dem Tod Jesu, die Hoffnungslosigkeit, Zukunftsangst und die Unsicherheit der Menschen heute brachte Rosalia Walter in der Einleitung und am Schluss der Predigt zum Ausdruck. Die gleichen Sätze vom Anfang wandelten sich am Schluss in Sicherheit und Hoffnung: „Ich glaube nicht, Jesus ist tot. Die Tatsache ist, er ist auferstanden und mitten unter uns“, bekräftigte die Buchloerin.

Einen Ausblick auf den Jahrtag der Seligsprechung am 27. Oktober in Rom gab Pater Norbert Becker. Er gestaltete die Messfeier musikalisch mit und gab zwei Lieder aus der von ihm komponierten und getexteten Kolpingmesse „Für Menschen wie Dich“ zum Besten. Beim Jahrtag soll die komplette Messe vorgetragen werden. Am Ende der Messfeier beteten Walter und Wahl am Grab von Adolph Kolping für dessen Heiligsprechung.

Das Kolpingwerk Deutschland ist ein Sozialverband mit bundesweit mehr als 215.000 Mitgliedern in 2.286 Kolpingsfamilien, davon etwa 37.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Bereich der Kolpingjugend. Es ist Teil des Internationalen Kolpingwerkes und des Kolpingwerkes Europa.

