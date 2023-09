Bürgermeister angezeigt: Was passiert nun?

Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen wegen „Beihilfe zur Untreue durch Unterlassung“ geprüft. Das Landratsamt wartet auf Stellungnahme aus Türkheim.

05.09.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In Türkheim wurde im Frühjahr gegen einen leitenden Mitarbeiter ermittelt. Das Amtsgericht Memmingen erließ einen Strafbefehl gegen ihn wegen Untreue zum Nachteil der Gemeinde Türkheim in vier Fällen. In der Folge erstellte ein Türkheimer bei der Staatsanwaltschaft Memmingen Anzeige wegen „Beihilfe zur Untreue“ gegen die Vorgesetzten des leitenden Mitarbeiters.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.