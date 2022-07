BZ mit neuem Gesicht: So kommt die erneuerte Zeitung bei Leserinnen und Lesern an

Viele Buchloerinnen und Buchloer nutzen am Bauernmarkt die Gelegenheit zum Austausch. Die neue Schrift und die Berichterstattung sind Hauptthemen.

30.07.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Wie gefällt Ihnen das neue Design der Buchloer Zeitung? Das wollten wir am Samstag von unseren Leserinnen und Lesern wissen. Dazu machten wir Halt auf dem Bauernmarkt Buchloe. Dort gab es lobende Worte für das neue Gesicht der Zeitung, aber auch die eine oder andere Kritik. Einige Leserinnen und Leser hatten zunächst Probleme mit der neuen Schrift. Hintergrund: Beim Einspielen in die Datenbank war diese fehlerhaft abgespeichert worden. Dadurch wirkten die gedruckten Buchstaben trotz eines vergrößerten Zwischenraums etwas dünn. Obwohl umgehend nach Einführung des neuen Layouts vor vier Wochen nachgebessert wurde, sagte Hans Trautwein: „Die Schrift könnte gefühlsmäßig immer noch etwas größer sein.“ Im Lokalteil möchte er die Leserbriefe wieder auf Anhieb erkennen. Denn diese liest er sehr gerne. Der Dillishausener ist seit „Jahrzehnten“ Abonnent der Buchloer Zeitung. Gelesen wird die Heimatzeitung zusammen mit seiner Frau immer am Frühstückstisch. Auch Friedrich Goth meinte: „Ohne Zeitung geht es nicht beim Frühstück!“ Er wünscht sich, dass Buchloe auf der täglich erscheinenden Service-Seite besser hervorgehoben wird. Sonst „ist alles in Ordnung“.

Immer wieder Thema war die Seite mit den Gottesdiensten, die in der Wochenendausgabe erscheint. Herta Böck aus Buchloe findet in der neuen BZ etwa die Gottesdienste in Honsolgen nicht mehr auf Anhieb. Anna Pfeifer meinte ebenfalls, dass gerade ältere Menschen sich schwer tun, die kleine Schrift im Kirchenanzeiger zu entziffern. Eine weitere Leserin möchte schon am aktuellen Wochenende erfahren, wann die Gottesdienste das Wochenende darauf stattfinden.

Klaus Wessely ist aufgefallen, dass bei einigen Todesanzeigen nicht mehr dabei steht, wo die Menschen gelebt haben. Das findet er schade, auch wenn dies die Entscheidung der Angehörigen sei.

Heimat steht im Fokus

Wichtig ist den Buchloerinnen und Buchloern, möglichst viel aus ihrer Heimat zu erfahren – sei es aus dem Stadtrat, über kulturelle Veranstaltungen oder aus den Vereinen. Das machten die Besucherinnen und Besucher auf dem Bauernmarkt immer wieder deutlich. Unterschiedliches Interesse besteht an Ereignissen aus der Nachbarschaft. Die einen wünschen sich mehr, die anderen weniger Berichte darüber.

Testberichte gefragt

Eine Anregung gab Marlies Voppichler: Bei den Ausflugstipps fehlt der Hinweis, ob die Strecke für Rollstuhlfahrer geeignet ist oder nicht. Wolfgang Götz sagte, „ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Buchloer Zeitung“. Im „Allgäuer KFZ-Markt“ ist ihm aufgefallen, dass öfter große, teure Autos vorgestellt werden, die sich die normalen Menschen doch gar nicht leisten könnten. Er wünscht sich mehr Testberichte von alltagstauglichen Wagen.