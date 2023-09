Der Spielplatz an der Sozialstation besticht durch Sauberkeit

Gleich neben der Buchloer Sozialstation lässt es sich herrlich spielen, finden die Familien beim BZ-Spielplatztest. Ein Pluspunkt: tierischer Besuch.

Buchloe versteht sich als familienfreundliche Stadt. Dazu gehört auch, dass Familien attraktive Freizeitmöglichkeiten geboten werden – etwa in Form von Spielplätzen. 32 gibt es davon im Stadtgebiet, doch längst nicht alle sind Besuchermagneten. Das will die Stadt ändern: Die Kinderspielplätze sollen systematisch verbessert werden. Wo ist das besonders nötig? Und was kommt bei Familien gut an? Das hat die BZ in den vergangenen Wochen bei ihrem Spielplatztest unter die Lupe genommen. Zum Abschluss der Serie ist heute der Spielplatz Schrebergarten neben der Sozialstation Buchloe auf dem Prüfstand.

Durch das Tor gelangen nicht nur Kinder auf den Spielplatz, auch eine Katze wartet geduldig darauf, hereingelassen zu werden. Das rot-weiße Tier ist wohl regelmäßig zu Gast auf dem Spielplatz Schrebergarten neben der Sozialstation Buchloe, weiß Nicole Heller-Chmiel. Bei den Kindern kommt der tierische Überraschungsbesuch jedenfalls gut an.

Die in den Hang integrierte Rutsche kommt beim Spielplatztest gut an

Und auch das Gelände stößt auf Wohlgefallen. "Es ist ein super schöner Spielplatz", sagt Heller-Chmiel. Die Kinder haben beim Toben die Wahl zwischen Wipptieren, Spielhäusern, einer Schaukel, einem Sandkasten und einer Rutsche. Diese ist in einen Hügel integriert und kann ohne Leiter über alle Seiten erklommen werden, was bereits beim Test in der Wiedergeltinger gut angekommen ist. "Das mit dem Berg ist cool", findet Testerin Melanie Ehlers. Die Röhre darunter ist wohl aus Sicherheitsgründen gesperrt, was an diesem Nachmittag aber niemanden zu stören scheint. Luisa (6), Laura (2) und Linus (2) stürzen sich vergnügt die Rutsche hinab.

Insgesamt seien die Geräte eher was für jüngere Kinder, schätzen die Testfamilien. Das passt zum Alter der anderen Besucherinnen und Besucher. Luisa - immerhin schon ein großes Vorschulkind - muss etwas kreativ werden, um sich nicht zu langweilen.

Spielplatz Schrebergarten ist sehr sauber

Dafür besticht das Gelände durch Sauberkeit. Verpackungsreste, Taschentücher und Co. sind an diesem Nachmittag allesamt da, wo sie hingehören: im Mülleimer neben dem Eingang. Für Melanie Ehlers sind Zigarettenstummel ein echter Graus auf dem Spielplatz. Die habe sie hier noch nie entdeckt. "Auch der Sand ist super sauber", merkt sie an.

Rund um den Sandkasten sticht den Müttern ein weiterer Pluspunkt ins Auge: Der Rand ist mit Fallmatten versehen, die etwaige Stürze abfedern. Diese finden sich auch am etwas abschüssigen Bereich rechts und links der Rutsche. Sicherheitsbedenken kommen bei ihnen darum keine auf. Die Röhre, die einzige Stelle, die vielleicht Anlass zur Sorge bieten könnte, hat die Stadt offensichtlich schon vorsorglich gesperrt. Ansonsten scheinen die Geräte gut in Schuss, sind nicht einmal verwittert. "Er ist auch gut eingezäunt", lobt Nicole Heller-Chmiel, deren Sohn phasenweise zum Abhauen neigt. Das könnte Linus nur durch ein einziges Tor, das nicht direkt an der Straße liegt.

Der Spielplatz kann getrost mit dem Auto angesteuert werden, gibt es in direkter Nachbarschaft doch genug Parkplätze. Ansonsten führt ein Radweg bequem zum Spielplatz Schrebergarten, der auch mit Fahrradanhänger zugänglich ist.

Für eine Stärkung zwischendurch stehen zwei Bänke ohne Tische bereit. Einen solchen gibt es jedoch im kleinen Spielhaus für die Kinder. Dort haben es sich Luisa und Linus mittlerweile gemütlich gemacht, während Laura ihnen in der Spielküche Gerichte aus Sand zubereitet und serviert.

Das Zeugnis für den Spielplatz Schrebergarten neben der Sozialstation Buchloe

Beschattung: 2

Picknickplatz: 2

Sauberkeit: 1

Erreichbarkeit: 1

Sicherheit: 1

Zustand der Geräte: 1

Spaßfaktor: 1 (für jüngere Kinder)

