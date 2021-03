Corona in Lamerdingen: Zwei weitere Infektionen, Gläubige in Quarantäne

Nach dem Lamerdinger Pfarrer Andreas Pela wurden zwei weitere Personen positiv auf Corona getestet. Warum auch neun Kommunionkinder in Quarantäne sind.

Nach der Corona-Infektion von Lamerdinges Pfarrer Andreas Pela sind mehrere Gläubige aus der Pfarreiengemeinschaft in Quarantäne. Neun Kommunionkinder, die am 12. April Kommunionunterricht bei dem 72-jährigen Seelsorger hatten, sind noch bis Freitag in Quarantäne. Ein erster PCR-Test verlief bei allen neun Kindern negativ. Ende der Woche werden sie noch einmal getestet.

Alle Kontaktpersonen in Lamerdingen sind in Quarantäne

Zwei weitere Kontaktpersonen aus Lamerdingen und Kleinkitzighofen sind positiv getestet worden. Außerdem wurden mehrere Gläubige negativ getestet: Kleinkitzighofen (4), Großkitzighofen (2) und Lamerdingen (1). Alle diese Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne, unabhängig davon, ob das Testergebnis positiv oder negativ war.

Lamerdingens Pfarrer Andreas Pela hat leichte Symptome

Pfarrer Pela selbst, der nur leichte Symptome hatte, ist noch bis Mittwoch in Quarantäne. Die Bußgottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft fallen aber noch die komplette Woche aus.

Ab Samstag finden wieder Gottesdienste statt

Ab Samstag sollen die Messen, wenn es keine neuen Entwicklungen gibt, wie vorgesehen stattfinden – Samstag: 19.30 Uhr in Kleinkitzighofen; Palmsonntag: 9 Uhr in Dillishausen, 10.30 Uhr in Großkitzighofen und 19.30 Uhr in Lamerdingen.