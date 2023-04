Das Derbyfeuer lodert: Diese Spiele stehen am Wochenende an

Während die Teams aus Buchloe und Lamerdingen vor heimischen Publikum spielen, muss die SG Jengen/Waal auswärts ran – die Reserve in Oberostendorf.

Das Fußball-Wochenende steht ganz unter dem Vorzeichen der Landkreis-Derbys. Während die Teams aus Buchloe und Lamerdingen vor heimischen Publikum spielen, muss die SG Jengen/Waal auswärts ran – die Reserve in Oberostendorf.

Heimspiel des FC Buchloe gegen den TSV Oberbeuren

Kreisliga: Nach der hohen Niederlage am Ostermontag steht am Samstag das Heimspiel des FC Buchloe gegen den TSV Oberbeuren auf dem Plan. Die Gäste haben bis vor wenigen Wochen noch ganz oben mitgemischt, haben aber in den letzten Spielen Federn lassen müssen. Der TSV steht noch mit 35 Punkten auf einem sicheren sechsten Tabellenplatz. Die Oberbeurer spielen einen unkomplizierten Fußball, der von Kampfkraft und Effektivität lebt. Das hat sich auch im Vorrundenspiel gezeigt: Der FCB hatte massenhaft Chancen, aber der TSV erzielte die Tore. Für die Buchloer sind in diesem Spiel – wie auch in den folgenden – drei Punkte fast Pflicht. Mannschaftlich ist leichte Entspannung angesagt, denn einige angeschlagene Akteure könnten zurückkehren. Das wird sich aber kurzfristig entscheiden. Wenn es den Aktiven auf dem Platz gelingt, das letzte Spiel aus den Köpfen zu bringen, dürfte auch ein positives Ergebnis möglich sein. Voraussetzung ist eine bessere Chancenverwertung. Anstoß ist am Samstag um 15.30 Uhr im Alexander-Moksel-Stadion.

FSV Lamerdingen spielt gegen SV Pforzen

Kreisklasse: Am kommenden Sonntag ab 15 Uhr empfängt der FSV Lamerdingen den SV Pforzen. Nach elf ungeschlagenen Pflichtspielen musste sich der FSV am vergangenen Sonntag beim FC Blonhofen mit 1:3 geschlagen geben. Mangelnde Konzentration und Unentschlossenheit in den entscheidenden Spielsituationen waren der Gründe für die Niederlage. Trotz des Misserfolgs wurde Lamerdingen nicht vom sechsten Tabellenplatz verdrängt. In der Hinrunde verloren sie in einer turbulenten Partie 4:5 beim SV Pforzen. Der SVP spielt eine solide Saison und ist seit acht Spielen ohne Niederlage. Aktuell belegen sie mit 40 Punkten Rang drei. Bei einem Auswärtserfolg in Lamerdingen könnte Pforzen auf den Zweitplatzierten Bad Wörishofen aufschließen. Die Begegnung findet unter der Leitung von Karl Domberger in der FSV-Arena in Lamerdingen statt.

Nach dem 1:0-Erfolg am Ostermontag geht die erste Mannschaft der SG Jengen/Waal mit gestärkter Brust in das Auswärtsspiel beim FSV Dirlewang. Trainer Robert Doll möchte unbedingt am Erfolg des Montagspiels anknüpfen und seinem Kader das nötige Selbstvertrauen zusprechen. Am Dienstagabend stand eine Theorieeinheit im Sportheim an, bei der taktische Laufwege neu austariert wurden. Der gesamte Kader lauschte andächtig – am Sonntag haben die Spieler die Chance, die Theoriestunde in Dirlewang in die Praxis umzusetzen. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Tabellenplatz der Reserve des FSV Lamerdingen unverändert

A-Klasse: Nach einer erneuten Niederlage (0:4 beim TSV Kirchheim 2) hat sich der Tabellenplatz für die Reserve des FSV Lamerdingen nicht geändert: Mit fünf Punkten ist der FSV immer noch auf Rang 14 der A-Klasse. Am Sonntag empfängt die Zweite den Tabellenzwölften vom TSV Pfaffenhausen. Das dürfte für die Lang-Elf die letzte Möglichkeit sein den Klassenerhalt zu erreichen. Der TSV befindet sich mit 15 Zählern ebenfalls im Abstiegskampf und ist auf Punkte dringend angewiesen. Die Unterallgäuer hatten in den letzten sieben Partien stets das Nachsehen. Vergangenes Wochenende verlor das Team von Trainer Andreas Doppelhammer mit 0:3 gegen den SV Tussenhausen. In der Hinrunde ging Pfaffenhausen gegen Lamerdingen mit 1:0 als Sieger vom Platz. Spielbeginn ist um 13 Uhr in Lamerdingen.

Seit Wochen spukt der Derbygeist in den Köpfen der zweiten Mannschaft der SG Jengen/ Waal umher. Am Sonntag ist es endlich soweit: Um 15 Uhr steht das Team auswärts gegen den SV Oberostendorf auf dem Platz. Die Partie verspricht viel – vor allem für Fans von gepflegten Zweikämpfen und loderndem Derbyfeuer. Laut dem Trainerstab stimme die Leistungskurve des Teams, das aktuell das Schlusslicht in der A-Klasse ist. Auch Spieler Markus Cortina bringe das nötige Selbstvertrauen mit: Nach seinem Tor am vergangenen Montag strahle der Mittelfeld-Akrobat den gewissen Siegeswillen aus.

Heimspiel für den FC Buchloe II

B-Klasse: Für den FC Buchloe II steht ein Heimspiel auf dem Plan. Zu Gast ist die SG Wolfertschwenden/Böhen. Nachdem die Heimmannschaft den schönen Vorsprung des zweiten Tabellenplatzes seit Beginn der Frühjahrsrunde verspielt hat und nun auf dem dritten Platz steht, sollte gegen die SG (Platz zehn) endlich wieder ein Sieg zu erreichen sein. Anpfiff ist am Samstag um 13.30 Uhr in Buchloe.