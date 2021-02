Das Konzept für die Feuerwehren in Buchloe und Umgebung steht

Die Stadt gibt in den nächsten Jahren 1,3 Millionen Euro aus. Vier große Fahrzeuge werden ersetzt. Es geht aber auch um neue Schutzkleidung und Zuschüsse.

10.02.2021 | Stand: 18:03 Uhr

Das machte Eindruck: Ein gutes Dutzend Feuerwehrmänner in Paradeuniform hat am Dienstagabend die Stadtratssitzung besucht. Die Präsenz der Männer blieb nicht ohne Folgen: Einstimmig votierten die Stadträte dafür, rund 1,3 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, um damit das Feuerwehrkonzept 2025 zu finanzieren. Doppelt freuen dürfen sich die Feuerwehren der Ortsteile Honsolgen und Lindenberg: Sie erhalten neben einem neuen Löschfahrzeug jeweils einen gebrauchten Mannschaftstransportwagen (MTW). Die Kosten dafür liegen laut Franz Lang (FW) bei etwa 25.000 bis 30.000 Euro pro Auto.