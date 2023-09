Den Kindern zuliebe - Polizei sichert Schulweg

Polizei Buchloe organisiert Aktion „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“. Dabei sollen Schulwege kontrolliert, aber auch Gurtanlegepflicht sowie Parkverhalten geprüft werden.

11.09.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Mit der Schwerpunktaktion „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“ verstärkt die Polizeiinspektion Buchloe zu Beginn des neuen Schuljahrs von Dienstag, 12. September, bis Freitag, 29. September, die Schulwegüberwachung durch Sonderkontrollen und verstärkte Präsenz.

Schulweghelfer, -lotsen und Polizisten unterwegs

Dazu werden uniformierte Polizisten zu Schulbeginn sowie nach Unterrichtsende Kontrollen machen. Ergänzend finden Lasermessungen im Einzugsbereich von Schulen statt. Schulweghelfer sowie Schülerlotsen werden die Beamten an gefährlichen und stark frequentierten Örtlichkeiten unterstützen.

Parkverhalten auch im Fokus

Zusätzlich wird an den ersten vier Schultagen von 12. bis 15. September schwerpunktmäßig auf die Einhaltung der Gurtanlege- und Kindersicherungspflicht und den richtigen Gebrauch des Kindersitzes geachtet. Verstöße werden laut Polizei konsequent geahndet. Eltern, die ihre Kinder selbst mit dem Auto zur Schule bringen, werden gebeten, sich rücksichtsvoll und verantwortungsbewusst zu verhalten – was in der Vergangenheit des Öfteren nicht der Fall gewesen war. Deshalb wird an die Vorbildfunktion der Eltern appelliert.

Stichproben im Schuljahr

Die Schulwegüberwachung wird laut Polizei im Lauf des ganzen Schuljahres fortgeführt. Die angekündigten Maßnahmen sollen Schüler, Eltern und andere Verkehrsteilnehmer dazu bewegen, sich im Verkehr korrekt zu verhalten. Es gelte, gemeinsam Schulwegunfälle zu minimieren beziehungsweise zu verhindern.